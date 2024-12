i Autor: Policja Lubelska 44-latek zginął na miejscu. Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie

Tragiczny wypadek

Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło na drodze powiatowej w miejscowości Domaszewnica Kolonia (woj. lubelskie). Doszło tam do śmiertelnego potrącenia mężczyzny. Ofiara to 44-latek z Łukowa. "Po raz kolejny przypominamy: PAMIĘTAJMY O ODBLASKACH!" - apelują policjanci.