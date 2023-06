41-latek wparował do restauracji. Zjadł i nie zapłacił. Grozi mu 10 lat więzienia

Pewien 41-letni mieszkaniec Lublina włamał się nocą do cukierni oferującej słodkości nad brzegiem Zalewu Zemborzyckiego. W środku zachowywał się nie przymierzając jak słoń w składzie porcelany, w poszukiwaniu łupu niszcząc sprzęty i naczynia. Ofiarą jego apetytu padł sok cytrusowy, którego wypiwszy sporą ilość rzucił się do bufetu z lodami. Jął pałaszować jeden smak po drugim i choć dużo nie wyjadł, to i tak nie zamknął ich, więc lody spłynęły. Wynoszące kilka tysięcy złotych straty to zgoła nie koszt ukradzionych wiktuałów, a poczynionych zniszczeń. - Okazało się, że to 41-letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna wczoraj został zatrzymany i usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem w związku ze zniszczeniem mienia. Grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia - informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski, oficer prasowy KMP Lublin.

