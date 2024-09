i Autor: Policja Lubelska 38-letni motocyklista nie żyje. Z okolicznych pól wybiegł łoś. Tragiczny wypadek na obwodnicy Kraśnika

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło na obwodnicy Kraśnika. Motocyklista zderzył się z łosie, który nagle wybiegł na jezdnię. - Wstępne ustalenia wskazują na to, że na prostym odcinku drogi, 38-latkowi jadącemu suzuki z okolicznych pól wybiegł łoś, wskutek czego doszło do zderzenia. Niestety motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę również nie przeżyło - informują policjanci.