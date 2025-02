Ten 60-letni dworzec przechodzi do historii. W bufecie podawali kanapki z czarnym salcesonem

Czy temperatura 36,6 jest normalna?

W połowie XIX wieku średnia temperatura ludzkiego ciała wynosiła 37 stopni Celsjusza, a kwestię tę ustalił niemiecki lekarz Carl Wunderlich. Na przestrzeni kolejnych lat skorygowano jednak tę wartość do 36,6 stopni Celsjusza i do dziś ludzie na całym świecie uważają ją za standard - człowiek posiadający taką temperaturę uważany jest za zdrowego. Co ciekawe, jakiś czas temu ukazały się nowe badania zespołu naukowców z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, które podważają powszechnie przyjętą wartość 36,6.

Jaką temperaturę ma zdrowy człowiek? Pojawiły się nowe dane

Choć jeszcze mało kto o tym wie, to okazuje się, że najnowsze badania dowiodły, iż średnia temperatura ciała człowieka cały czas spada - mniej więcej o 0,03 stopnia Celsjusza w ciągu 10 lat. Badacze z USA po wielu analizach doszli tym samym do wniosku, że 36,6 stopni Celsjusza nie jest już w teorii prawidłową temperaturą ciała. Co prawda nie ustalili oni nowej wartości, lecz uważają, że z pewnością jest ona niższa od aktualnie przyjętej.

Dlaczego temperatura ciała człowieka ulega zmianie?

Temperatura ludzkiego ciała ulega zmianie z kilku powodów. Jednym z kluczowych czynników są lepsze metody leczenia i tym samym poprawa zdrowia ludzi na całym świecie. Dodatkowo na przestrzeni lat zaczęliśmy lepiej i bardziej dbać o higienę, a dostęp do czystej wody nie jest już utrudniony w krajach rozwiniętych. To właśnie między innymi dzięki wymienionym powyżej powodom organizm zużywa mniej energii na walkę z różnymi chorobami, więc może się ochładzać.

