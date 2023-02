32-latek chciał się powiesić. Uratowali go policjanci

Oto, co alkohol robi z człowieka. 17-latek pójdzie siedzieć na pięć lat?!

32-latek sam wezwał funkcjonariuszy na pomoc. W trakcie rozmowy poinformował ich, że nie może oddychać. Policjanci błyskawicznie pojawili się na miejscu. - Na miejsce natychmiast ruszyli policjanci z terespolskiej prewencji. Kiedy sierż. szt. Radosław Nieścioruk oraz st. post. Klaudia Cielma dotarli do miejsca zamieszkania mężczyzny, w zaroślach po drugiej stronie drogi usłyszeli odgłosy wskazujące, że może on znajdować się właśnie tam. Nie pomylili się, gdyż zobaczyli desperata, z założonym sznurem, który przytwierdzony był do drzewa - czytamy na stronie policji z Białej Podlaskiej. Na szczęście życie mężczyzny udało się uratować. Policjanci ustalili również, że 32-latek był pod wpływem alkoholu. Na miejsce wezwano również karetkę pogotowia.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

