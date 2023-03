28-latka uderzyła skodą w drzewo. Miała prawo jazdy 3 miesiące

Do groźnego wypadku doszło 16 marca, około godziny 9.30. Skoda, którą prowadziła 28-letnia kobieta, w pewnym momencie zjechała do rowu i uderzyła w drzewo. Siła był tak wielka, że samochód przewrócił się potem na bok. Jak ustalili policjanci w trakcie śledztwa, kobieta posiadała prawo jazdy od trzech miesięcy. Funkcjonariusze ustalili ponadto, że 28-latka nie dostosowała prędkości do warunków na drodze, co spowodowało kolizję. Ustalano również, że kobieta była trzeźwa. Policjanci opisali: - Po zderzeniu z drzewem samochód przewrócił się na bok. Badanie wykazało, że 28-latka była trzeźwa. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że prawo jazdy ma dopiero od trzech miesięcy. Apelujemy o ostrożność i więcej wyobraźni na drodze.

Wypadek w tunelu Wisłostrady. Gigantyczne utrudnienia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.