Lubelskie. Pijany kierowca zabił mężczyznę. 40-latek przechodził po pasach. Koszmarna doba na drogach w regionie

Do potrącenia nastolatek doszło w sobotę wieczorem na jednej z włodawskich ulic. Kierujący lawetą na przejściu dla pieszych potrącił przechodzące przez przejście dwie dziewczynki. Poszkodowane nastolatki zostały zabrane do szpitala dziecięcego w Lublinie z potłuczeniami ciała. Tego samego dnia, o godz. 19.45, doszło do tragicznego wypadku w miejscowości Łaszczów. Na prostym odcinku drogi powiatowej, 20-latek najechał na 32-latka. Mężczyzna trafił do szpitala, niestety w niedzielę (12.03) nad ranem zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. - W tym czasie na drodze panowały trudne warunki atmosferyczne – opady śniegu. Pieszy nie posiadał elementów odblaskowych. Dokładne okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora wykonują policjanci z Tomaszowa Lubelskiego - informuje nadkomisarz Andrzej Fijołek, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Kolejny tragiczny wypadek miał miejsce w sobotę o godzinie 21.55 w miejscowości Bystrzyca. 39-latek kierujący volvo potrącił 40-latka na przejściu. Pieszy zmarł na miejscu. - Jak ustalili policjanci kierujący był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało 1,2 promila. Pobrana został od niego również krew do dalszych badań. Kierujący został zatrzymany - dodaje nadkomisarz Fijołek.

Czytaj też: Ciężarówka wjechała w policjanta kierującego ruchem! Trafił do szpitala

Sonda Czy wszyscy pijani sprawcy wypadków powinni na zawsze tracić prawo jazdy? Tak Nie Trudno powiedzieć