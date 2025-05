Żelki i chipsy z niespodzianką. 28-latek trafił do aresztu

Ten prezent na komunię zaszokował wszystkich. Kosztuje 160 tysięcy złotych! "To komunia czy ślub?"

Zarób nawet 12 tys. zł na zbiorach. Szukają rąk do pracy od zaraz!

Lubelska Giełda Staroci. Zobaczcie, co było do kupienia. "Ludzie doceniają jakość tych wyrobów"

Przeszukanie i zatrzymanie w Parczewie. W mieszkaniu 28-latka znaleziono ponad 200 porcji narkotyków

W miniony piątek (23.05) parczewscy policjanci zatrzymali 28-letniego mieszkańca miasta, który podejrzewany był o posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychoaktywnych. Do działań funkcjonariuszy włączony został również pies służbowy wyszkolony do wykrywania zapachu narkotyków.

Niezawodny nos policyjnego psa

Informacje zebrane przez funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego doprowadziły do jednego z mieszkań w Parczewie. Policyjny pies szybko potwierdził podejrzenia – jego węch pozwolił na wykrycie zakazanych substancji zarówno w pojeździe, jak i w mieszkaniu 28-latka. Podczas przeszukania ujawniono m.in. susz roślinny, substancje w formie twardej, papierosy elektroniczne oraz artykuły spożywcze z zawartością THC. Narkotyki były starannie poporcjowane i zapakowane w kolorowe woreczki strunowe oraz szklane słoiki. Jak wskazują śledczy, wszystko było przygotowane z myślą o dalszej dystrybucji.

Czytaj też: 14-osobowa rodzina zatruła się podczas wigilii. Nowe informacje o przyczynie zatrucia

Tester narkotykowy potwierdził obecność substancji zabronionych. - Całość została zabezpieczona. Łącznie ponad 200 porcji dilerskich marihuany, mefedronu i haszyszu, artykuły spożywcze w formie chipsów, ciastek, żelek oraz papierosy elektroniczne z zawartością THC, czyli substancji psychoaktywna będących składnikiem marihuany z THC wynoszących blisko 300 g - informuje sierżant sztabowy Ewelina Semeniuk z KPP Parczew.

Zatrzymanie i areszt

28-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy w Parczewie, gdzie trafił do policyjnej celi. Następnego dnia usłyszał zarzuty w Prokuraturze i został doprowadzony przed sąd. Ten zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Mężczyzna jest podejrzany o posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz przygotowanie do wprowadzenia ich do obrotu. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.