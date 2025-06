Tereny zielone Politechniki Lubelskiej tętniły życiem od samego rana. Stojąc na tarasie jednego z uczelnianych budynków można było obserwować niesamowitą rzecz: jak okiem sięgnąć boiska, maty, ringi i baseny pełne ruszających się osób w wieku od lat 2 do 102! - Zupełnie jak w Tytusie - dzielili się między sobą spostrzeżeniami panowie koło pięćdziesiątki, mając najpewniej na myśli Księgę XIII przygód Tytusa, Romka i A’tomka, którzy odwiedzili Wyspę Sportowców. Widok rzeczywiście podobny....

Organizowany przez PKOl Piknik Olimpijski ma długą historię, najczęściej odbywa się jednak w Warszawie. - To nie pierwszy raz, kiedy wyrusza poza Warszawę. Już wcześniej jego sława powodowała, że upominano się o niego także w innym miejscach Polski. W ten sposób impreza zawitała do Chorzowa (16. Piknik Olimpijski – 2014), czy Katowic (Olimpijskie Pożegnanie Lata 2015). Od 2022 roku w Białce Tatrzańskiej organizowana jest zimowa odmiana pikniku, a w czerwcu zeszłego roku już po raz drugi Olimpijski Weekend w Kołobrzegu zawitał nad polskie morze - tłumaczą organizatorzy.

Lublin jest miejscem absolutnie nieprzypadkowym: spośród 10 medali zdobytych przez Polaków w stolicy podczas Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, aż trzy padły łupem sportowców mieszkających i trenujących w Lublinie. Aleksandra Mirosław zdobyła złoto, Julia Szeremeta – srebro, a Wilfredo Leon – srebro. Każdy z tej niesamowitej trójki zanim stanął na podium, musiał postawić pierwszy krok na sportowej ścieżce. W niedzielę znaleźli dziesiątki, setki naśladowców, którym marzą się sportowe sukcesy, choćby takie osiągnięte na szkolnym boisku. - Przyszedłem zobaczyć Julię Szeremetę. Nie wiedziałem, że ona jest taka drobna - oceniał nastolatek, który jak deklaruje, zaczyna treningi bokserskie.

Jak informują organizatorzy, tym roku w programie imprezy znalazło się ponad 20 stref sportowo-rekreacyjnych, obejmujących zarówno klasyczne dyscypliny, jak i aktywności ekstremalne. - Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia są nadchodzące XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026, dlatego na uczestników czekają również zimowe dyscypliny, ale w letnim wydaniu – m.in.: biathlon, curling, czy hokej na lodzie - dodają.

I to wszystko w jednym miejscu. Najważniejsze, że dla tysięcy gości niedziela obfitowała w sportowe działania, podziwiania, itp. To ważne zwłaszcza dla najmłodszych. Bo sport to najlepsze co może ich spotkać. Daje tężyznę i przyjaźnie, nieraz na całe życie. Łączy. Taki obrazek: w piłkę nożną grają młodzi piłkarze, karatecy w kimonach i przyszli mistrzowie w ping-ponga.