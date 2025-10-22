24-letni Ukrainiec podejrzany o szpiegostwo. Miał przekazywać zdjęcia i współrzędne obiektów krytycznych

Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej poinformowała w środę, że na początku października policjanci zatrzymali w Białej Podlaskiej dwóch 24-latków z Ukrainy: Bohdana K. i Kyryla T. Znaleźli przy nich 30 gramów środków odurzających. W telefonie Bohdana K. była korespondencja, z której wynikało, że przekazywał on osobie posługującej się językiem rosyjskim fotografie i współrzędne geograficzne infrastruktury krytycznej pozostającej w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Postępowanie prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie.

- Prokurator przedstawił Bohdanowi K. zarzut działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi informacji szkodliwych dla bezpieczeństwa państwa (art. 130 par. 2 kk) – powiedziała prok. Calów-Jaszewska.

Podejrzany nie przyznał się do winy. Wyrażał poglądy prorosyjskie i podważał suwerenność Ukrainy. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej zadecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące.

Kyrylo T. usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. W jego przypadku zastosowano środki wolnościowe. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.