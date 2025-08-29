22-latek włamał się do kiosku. Nagrała go kobieta myjąca okna

2025-08-29 12:22

To nie mogło się udać. W biały dzień 22-latek z Lublina postanowił włamać się do kiosku położonego przy przystanku autobusowym, wprost naprzeciwko bloków i targowiska. I choć rozglądał się czujnie na boki, nie wziął pod uwagę tego: mieszkanka budynku stojącego naprzeciwko zauważyła myjąc okna jego niecne działania, nagrała go i wysłała policjantom...

  • Do włamania doszło w biały dzień przy ul. Wileńskiej na lubelskim LSM
  • 22-letni mężczyzna wszedł do kiosku przez okienko i ukradł papierosy, tytoń i tabletki przeciwbólowe
  • Złodzieja zauważyła mieszkanka pobliskiego bloku podczas mycia okien – nagrała go i przekazała film policji
  • Funkcjonariusze zatrzymali włamywacza kilka ulic dalej, szybko zidentyfikowali sprawcę
  • Okazało się, że ma na koncie jeszcze dwie inne kradzieże w pobliskiej drogerii
  • 22-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, grozi mu do 10 lat więzienia

W czasie dnia ulica Wileńska w dzielnicy LSM należy do bardzo ruchliwych miejsc w Lublinie. Niedaleko jest centrum handlowe, a przy samej ulicy działa duże targowisko, przy położonym tam przystanku co chwila stają autobusy i trolejbusy. Mimo to 22-latek wierzył, że włam mu się uda. Uznał, że jeśli kioski jest nieczynny, nikomu nie będzie przeszkadzać, że koło niego myszkuje. - Jak wynika z ustaleń w sprawie, młody mężczyzna zaczął kręcić się wokół nieczynnego kiosku ruchu. W pewnym momencie postanowił włamać się do środka poprzez okienko do obsługi klientów. Z kiosku ukradł drobne przedmioty, takie jak: papierosy, tytoń, tabletki przeciwbólowe. Po wszystkim uciekł - opowiada podinsp. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie. - Jak się okazało, całe zdarzenia widziała młoda kobieta, która akurat myła okno w domu. Mieszkanka Lublina wykazała się czujnością. Postanowiła wyjąć telefon i nagrać całe zdarzenie. Materiały szybko przekazała policjantom.

Mundurowi nie mieli trudności z namierzeniem włamywacza. Mężczyzna został zatrzymany kilka ulic dalej. Jak się okazało, na swoim koncie miał jeszcze dwie inne kradzieże, których dopuścił się w pobliskiej drogerii. Usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz kradzieży, do których popełnienia się przyznał. 22-latkowi za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.

