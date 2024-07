Brytyjczycy i Niemcy pokochali to polskie miasto. W sezonie wysokim pojawia się ich tam coraz więcej

20-latek został doprowadzony do prokuratury, która zdecyduje, jakie zarzuty usłyszy i jakie będą ewentualnie stosowane środki zapobiegawcze – poinformowała we wtorek kom. Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Policja w niedzielę po południu otrzymała zgłoszenie, że po jednym z osiedli w Puławach chodzi młody mężczyzna i strzela z przedmiotu przypominającego wiatrówkę w elewacje bloków i w okna balkonowe.

- Trafił także w dwie osoby mężczyznę i kobietę. Rany na szczęście okazały się niegroźne - dodała Rejn-Kozak. Ranne osoby zostały przewiezione do szpitala i po zaopatrzeniu zwolnione do domu.

Mężczyznę ujęli świadkowie zdarzenia i przekazali policji. Okazało się, że to 20-letni mieszkaniec Puław. Był nietrzeźwy – badanie wykazało, że miał 1,6 promila alkoholu w organizmie. Strzelał z pistoletu pneumatycznego na kulki stalowe. Na tę broń nie trzeba mieć pozwolenia. Mężczyzna może odpowiadać za spowodowanie średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu u postrzelonych przez niego osób, za co grozi kara do dwóch lat więzienia.