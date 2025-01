18-latek uszkodził elewację zabytkowego Pałacu Potockich

QUIZ. Sobotnia ortografia. Test dla mistrzów języka! Komplet punktów to nie lada wyzwanie

Pod koniec grudnia ubiegłego roku nieznany sprawca uszkodził elewację oraz wybił szybę w zabytkowym Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. Jak czytamy na Wikipedii, pałac wybudowano w latach 1685–1709, a następnie przebudowano w latach 1750–1759. To jedna z najpiękniejszych rezydencji okresu rokoka w Polsce. Straty, które spowodował wandal, zostały oszacowane na blisko 1200 zł. - Kryminalni z radzyńskiej jednostki na podstawie zebranych materiałów wytypowali potencjalnego wandala, który został zatrzymany. Okazał się nim 18-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Radzyń Podlaski - informuje podkomisarz Piotr Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Młody mężczyzna swoje zachowanie tłumaczył... głupotą i wypitym wspólnie z kolegami alkoholem. 18-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia i przyznał się do zarzucanego czynu. Kodeks karny przewiduje za to karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

