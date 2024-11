17-latka leżała obok placu zabaw. Policjanci w szoku. Sąd Rodzinny już o tym wie

W piątek ewakuacja ok. 3 tys. mieszkańców Lublina. Znaleziono niewybuch

W piątek (15 listopada) policjanci z Włodawy otrzymali zgłoszenie, że między blokami koło placu zabaw na ulicy Przechodniej leży pijana młoda dziewczyna. Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce. - Zastali kompletnie pijaną 17-latkę. Podczas interwencji na miejsce przybyła matka nieletniej, w której obecności funkcjonariusze przebadali nastolatkę alkomatem. Okazało się, że miała w organizmie ponad 2 promile alkohole - informuje aspirant Elwira Tadyniewicz z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Nietrzeźwa nastolatka została przekazana matce. O zaistniałej sytuacji zostanie powiadomiony Sąd Rodzinny. - Apelujemy do wszystkich rodziców, aby zwracali większą uwagę na to, gdzie przebywają i co robią ich dorastające pociechy. Pamiętajmy, że sięganie po alkohol w młodym wieku grozi poważnymi konsekwencjami. Przypominamy również osobom udostepniającym alkohol osobom nieletnim o odpowiedzialności karnej - kontynuuje oficer prasowy. Policjanci przypominają jednocześnie, że widząc nietrzeźwą osobę znajdującą się w sytuacji zagrażającej wychłodzeniem, należy zareagować. Można zadzwonić na numer alarmowy 112.

