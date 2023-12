15-latka zmarła w Wigilię! Razem z rodziną brała udział w makabrycznym wypadku

Kartki na Boże Narodzenie 2023. Mamy darmowe grafiki do pobrania na święta. Aż 75 wzorów do ściągnięcia za darmo

Wypadek rodziny pod Biłgorajem. 15-latka zmarła w Wigilię

15-latka to śmiertelna ofiara wypadku w Józefowie pod Biłgorajem, do którego doszło w Wigilię, 24 grudnia, przed godz. 12. Czteroosobowa rodzina jechała w tym czasie osobowym oplem, ale według wstępnych ustaleń tamtejszej policji auto zjechało nagle z drogi do rowu, po czym uderzyło w drzewo. Wszyscy uczestnicy wypadku, tj. dwoje dorosłych i dwoje dzieci, odniosło obrażenia ciała i trafiło do szpitala. Najpoważniejsze rany służby medyczne ujawniły właśnie u 15-latki, dlatego została ona przetransportowana do placówki śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tego samego dnia, pomimo wysiłków lekarzy, dziewczyna zmarła. Nie wiadomo, w jakim stanie są pozostali członkowie poszkodowanej rodziny. Policja w Biłgoraju wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia pod nadzorem miejscowej prokuratury rejonowej.