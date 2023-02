15-latek uciekał przed policjantami. Ojciec też ma kłopoty

5-latka zakleszczona we wraku citroena. Dramatyczny wypadek

Takiej historii dawno nie opisywaliśmy: 15-latek, który szalał na swoim crossie, został zatrzymany po pościgu przez policjantów. - Policjanci pełniący służbę patrolową zauważyli młodego człowieka jadącego jednośladem typu cross, który wykonywał niebezpieczne manewry na drodze oraz nie trzymał toru jazdy. Pojazd, którym się poruszał nie miał tablic rejestracyjnych oraz włączonych świateł - opisuje policja. Funkcjonariusze skontaktowali się z ojcem chłopaka, który miał odebrać syna. Mężczyzna niedługo potem zjawił się na miejscu i wówczas okazało się, że... nie ma on uprawnień do kierowania samochodem. Prawo jazdy zostało mu zatrzymane za przekroczenie prędkości. - Sprawa 15-latka trafi do sądu rodzinnego natomiast w sprawie ojca policjanci prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie - informują policjanci z Kazimierza Dolnego.