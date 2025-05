i Autor: Shutterstock (2)

Zgon podczas jazdy konnej

14-latka złamała kręgosłup i zginęła! Szokujące doniesienia po tragedii pod Biłgorajem

Prokuratura w Biłgoraju ujawniła wyniki sekcji zwłok 14-latki, która zginęła w czasie jazdy konnej w Woli Małej. Po badaniu okazało się, że dziewczynka spadając z konia, złamała kręgosłup, co skutkowało śmiercią na miejscu zdarzenia. Mimo że w piątek, 2 maja, doszło prawdopodobnie do nieszczęśliwego wypadku, to śledczy będą sprawdzać m.in., czy zwierzę, które zrzuciło 14-latkę, było zdrowe.