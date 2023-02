10-latek potrącony na parkingu przed sklepem. Dziecko z poważnymi obrażeniami ciała trafiło do szpitala

Żużlowiec miał liczniku ponad 300 km/h? Nagranie trafiło do sieci

W sobotę około godziny 17.40 policjanci otrzymali zgłoszenie o potrąceniu dziecka przez samochód. Do zdarzenia doszło przy ulicy Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim, na jednym ze sklepowych parkingów, gdzie obowiązuje strefa ruchu. - Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że 27-letnia mieszkanka Lublina kierująca audi, podczas manewru parkowania, nie zauważyła przechodzącego przed swoim pojazdem 10-latka, w wyniku czego doszło do jego potrącenia - informuje młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska. Chłopiec dostał się pod koła pojazdu i z poważnymi obrażeniami ciała trafił do lubelskiego szpitala.

- Z uwagi na rażące naruszenie przepisów drogowych, policjanci zatrzymali 27-latce prawo jazdy. Kobieta podczas zdarzenia była trzeźwa - dodaje oficer prasowa. Policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego nieszczęśliwego zdarzenia.

Sonda Czy piesi powinni zawsze mieć pierwszeństwo na pasach? tak nie nie mam zdania