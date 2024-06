i Autor: KPP Tomaszów Lubelski

Widok jest przerażający

Zasnął za kierownicą BMW. Auto wygląda, jakby zostało zmielone

Na prostym odcinku drogi, doszło do bardzo groźnej kolizji. Samochód, którym podróżował 26-latek wygląda jak przemielony przez maszynkę do mięsa. Jak ustalili policjanci, mężczyzna zasnął za kierownicą swojego auta i uderzył w tył ciężarówki stojącej kolejce do przejścia granicznego z Ukrainą.