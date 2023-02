Zaplanuj walentynkową randkę w Multikinie w Lublinie!

Bilety już są dostępne w kasach kina sieci Multikino, na www.multikino.pl oraz w aplikacji mobilnej.

Wspólnie przeżywane emocje, ciemna kinowa sala i komfort to tylko trzy z wielu elementów udanej randki w kinie! W tym roku widzowie w repertuarze znajdą kilka walentynkowych propozycji. Pierwsza z nich to „Heaven in Hell” w reżyserii Tomasza Mandesa. W filmie Olgę i Maksa dzieli 15 lat różnicy. Ona to kobieta sukcesu, matka dorosłej córki. On – przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i łapiący każdą chwilę. Los postawił ich sobie na drodze, rozpalił zmysły i uwikłał w płomienny romans. W rolę kochanków, którzy staną przed trudnymi wyborami wcielili się: Magdalena Boczarska i Simone Susinna.

Podczas tegorocznych walentynek na wielkim ekranie będzie można zobaczyć również finałową część filmu o świecie męskiego striptizu „Magic Mike: Ostatni taniec”. W rolę głównego bohatera ponownie wcieli się Channing Tatum, któremu będzie towarzyszyła Salma Hayek.

Ważnym wydarzeniem tegorocznych walentynek będzie powrót na wielki ekran wybranych kin sieci Multikino wyreżyserowanego przez Jamesa Camerona melodramatu „Titanic” w 3D! Widzowie ponownie przeniosą się do 1912 roku, gdy brytyjski statek Titanic wyruszy w swój dziewiczy rejs do USA. Na pokładzie emigrant Jack, w którego rolę wciela się Leonardo DiCaprio przypadkowo spotyka arystokratkę Rose graną przez Kate Winslet. Tą piękną historię miłosną będzie można znowu zobaczyć w kinie z okazji 25. rocznicy premiery filmu.

W repertuarze widzowie znajdą również „Pokusę” - thriller erotyczny, który wchodzi do kin 27 stycznia. Film został wyreżyserowany przez Marię Sadowską, a jego siłą nośną są prawdziwy skandal, intryga i seks. Autorką książki i scenariusza filmu jest Edyta Folwarska (współscenarzystą Tomek P Chenczke). Nikt, tak jak ona nie zna tajemnic polskiego establishmentu i show- biznesu – zajmuje się tym zawodowo od ponad szesnastu lat. Główną rolę powierzono Helenie Englert, charyzmatycznej, utalentowanej i zjawiskowej młodej aktorce, dla której rola ta może stać się przepustką do światowego kina. Piotr Stramowski i włoski aktor Andrea Preti wcielają się w główne role męskie, o niezwykle mocnych i kontrastujących charakterach.

Multikino przygotowało również coś dla osób, które nie obchodzą Święta Zakochanych - Antywalentynkowym Maratonie Horrorów z „ABYZOU”, „ENYS MAN”, „NAJBARDZIEJ SAMOTNY CHŁOPAK NA ŚWIECIE” i „SKINAMARINK” w repertuarze. Już 10 lutego uczestnicy tego wydarzenia przekonają się, że serce może i jest symbolem miłości, ale przede wszystkim bardzo efektownie tryska krwią, kiedy wgryza się w nie potwór… a kiedy w końcu przestaje bić, jego właściciel sam może zamienić się w jakąś przerażającą istotę straszącą zza grobu…

