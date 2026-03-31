Spis treści
Jakie sklepy są czynne w święta wielkanocne 2026?
Wielkie supermarkety i galerie handlowe będą nieczynne zarówno w Niedzielę Wielkanocną (5 kwietnia), jak i w Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia 2026 roku). Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta jest w tej kwestii bardzo precyzyjna i nie przewiduje wyjątków dla dużych marketów. Jedyną opcją na zrobienie zakupów w te dni pozostają stacje benzynowe oraz małe, osiedlowe sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel. Do tej drugiej grupy zalicza się większość sklepów działających na zasadzie franczyzy. Jak więc w tym czasie będą działać sklepy Żabka?
Żabka w Wielkanoc 2026. Do której zrobisz zakupy?
W przeciwieństwie do dużych sieci handlowych, sklepy Żabka działają na zasadzie franczyzy, co daje im znacznie większą elastyczność w ustalaniu godzin pracy. Oznacza to, że decyzja o otwarciu sklepu w święta i konkretnych godzinach należy bezpośrednio do poszczególnych właścicieli. Oto ogólne zasady, jak mogą działać sklepy Żabka w święta wielkanocne 2026:
- Wielka Sobota (4 kwietnia 2026) – tego dnia sklepy będą otwarte, by umożliwić ostatnie przedświąteczne zakupy
- Niedziela Wielkanocna (5 kwietnia 2026) – większość sklepów będzie czynna, ale prawdopodobnie w skróconych, niestandardowych godzinach
- Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia 2026) – podobnie jak w niedzielę, część sklepów będzie otwarta w ograniczonym zakresie czasowym
Najpewniejszym sposobem na poznanie dokładnych godzin jest po prostu sprawdzenie informacji wywieszonej na drzwiach konkretnego sklepu Żabka w twojej okolicy. To właściciel decyduje, czy i jak długo będzie pracował w dni świąteczne.