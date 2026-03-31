Sklepy otwarte w Wielkanoc 2026. Gdzie zrobisz zakupy?

Święta wielkanocne to czas, kiedy większość dużych sklepów jest zamknięta z powodu zakazu handlu. W Niedzielę Wielkanocną (5 kwietnia) oraz w Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia) na pewno nie zrobisz zakupów w supermarketach, hipermarketach czy galeriach handlowych. Na nagłe potrzeby pozostają więc stacje benzynowe lub mniejsze, osiedlowe sklepiki. Wśród nich są punkty działające na zasadzie franczyzy, które mogą być otwarte, jeśli za ladą stanie sam właściciel. A jak dokładnie wygląda sytuacja ze sklepami Żabka?

Czym różnią się hiszpańskie tradycje wielkanocne od polskich?

Żabka w Wielkanoc 2026. Do której zrobimy zakupy?

Sklepy Żabka to dla wielu osób ratunek podczas świąt, gdy większość handlu jest niedostępna. W przeciwieństwie do dużych sieci, część tych punktów działa również w dni ustawowo wolne od pracy, choć godziny otwarcia mogą się różnić od tych standardowych. Tak orientacyjnie prezentują się godziny otwarcia sklepów Żabka w święta wielkanocne:

Wielka Sobota (4 kwietnia 2026): sklepy będą czynne, ale mogą być otwarte krócej niż zazwyczaj, umożliwiając ostatnie zakupy przed świętami

sklepy będą czynne, ale mogą być otwarte krócej niż zazwyczaj, umożliwiając ostatnie zakupy przed świętami Niedziela Wielkanocna (5 kwietnia 2026): wybrane sklepy mogą być otwarte, jednak w skróconych, niestandardowych godzinach

wybrane sklepy mogą być otwarte, jednak w skróconych, niestandardowych godzinach Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia 2026): podobnie jak w niedzielę, część sklepów będzie działać w ograniczonych godzinach

Ponieważ Żabka działa na zasadzie franczyzy, ostateczna decyzja o otwarciu sklepu i jego godzinach należy do samego właściciela. Dlatego najpewniejszym sposobem jest sprawdzenie aktualnej informacji wywieszonej na drzwiach twojego lokalnego sklepu.

W jakich godzinach otwarte były sklepy Żabki rok temu?

Rok temu w Wielką Sobotę większość sklepów tej sieci była czynna krócej, np. do godziny 16:00. W Niedzielę Wielkanocną oraz Poniedziałek Wielkanocny zakupy w Żabkach były możliwe, jednak placówki również wtedy działały w zmienionych godzinach - przykładowo od 11:00 do 21:00.