Zaatakował kobietę czekoladą. Spędzi za kratkami dziesięć lat?

Co mu strzeliło do głowy?!

Do zdarzenia doszło w środę, 1 lutego. 30-letni mężczyzna wszedł do jednego ze sklepów i zaczął się bardzo agresywnie zachowywać. W pewnym momencie chwycił za czekoladę i uderzył nią... w głowę kobiety, która stała za ladą. Na miejscu bardzo szybko pojawili się funkcjonariusze, którzy przeszukali mężczyznę. Jak się okazało, 30-latek miał przy sobie 100 gram amfetaminy. - Dzisiaj mężczyzna jest doprowadzany do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany i usłyszy zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Policjanci wnioskują o wystąpienie do sądu o areszt. Może grozić mu do 10 lat więzienia - czytamy na stronie lubelskiej policji. Funkcjonariusze czekają również na wyniki testów toksykologicznych.

To nie pierwszy atak na ekspedientkę w ostatnim czasie na terenie województwa lubelskiego. W zeszłym tygodniu jedną z kwiaciarni zaatakował 31-latek, który ukradł dwadzieścia złotych. Mężczyzna może trafić za kraty na piętnaście lat. Tę sprawę opisywaliśmy w tym tekście: Ukradł dwadzieścia złotych, pójdzie siedzieć na piętnaście lat?!

