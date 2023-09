Naukowa uczta

XIX Lubelski Festiwal Nauki. Od sztucznej inteligencji po naukę resuscytacji, czyli Piknik Naukowy w Lublinie [WIDEO]

Piknik Naukowy, który odbył się w hali Targów Lublin, zakończył trwający od tygodnia XIX Lubelski Festiwalu Nauki. To prawdziwa uczta dla tych, którzy z lubością obserwują wszystko to, co nowe w nauce.