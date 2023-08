Piękne!

X Motozłaz w Świdniku. Załogi ruszyły w trasę [ZDJĘCIA, WIDEO]

Są piękne, choć niektóre nieco kapryśne, wszystkie co do jednego mają zaś klasę i to coś, co wciąż ściąga na nie spojrzenia nie tylko fanów motocykli. Mowa o kilkudziesięciu zabytkowych jednośladach, które w ramach X Motozłazu zjeździły kawał Lubelszczyzny.