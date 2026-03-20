Wyniki LOTTO 20.03.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-03-20 14:12

Wyniki Lotto dzisiaj 20 marca 2026 to zestawienie szczęśliwych liczb, na które czekają tysiące graczy w całym kraju. Sprawdź, czy Twoje typy w EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensji, Mini Lotto oraz Kaskadzie pokrywają się z wylosowanymi numerami. Przekonaj się bez zbędnej zwłoki, czy los uśmiechnął się właśnie do Ciebie i to Twój kupon stał się przepustką do wielkich pieniędzy.

Wyniki EuroJackpot 20.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 20.03.2026

Godzina 14:00: 1, 7, 12, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 44, 58, 61, 65 oraz dodatkowo 31.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 20.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 20.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 20.03.2026

Godzina 14:00: 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
