i Autor: Emilia Lipińska Lublin/facebook.com

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Wybory samorządowe 2024. Kandydatka do Sejmiku Województwa Lubelskiego prowadzi „Kampanię Lubelskiego Misia”

PW 19:18

„Kampania Lubelskiego Misia – strzel sobie fotkę za free” to pomysł na promocję jednej z kandydatek do Sejmiku Województwa Lubelskiego, Emilii Lipińskiej. Kampania ta nawiązuje do głośnej w ostatnim czasie sprawy białego misia z Krupówek, który zażądał od jednej z turystek opłaty za nagrywanie.