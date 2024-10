W 2024 roku 1 listopada wypada już w przyszły piątek, tak naprawdę zostało więc już niewiele czasu na decyzje, czym ozdobimy groby. Przed lubelskim cmentarzami jak na razie nie ma większego niż zazwyczaj ruchu. Można swobodnie wybierać w chryzantemach (od 7 do 20 zł, bukiet złożony z 9 sztuk za 60 zł) czy wrzosach w doniczkach, których piękne sztuki można mieć już za 20-25 zł. Handlowcy spodziewają się większego ruchu na początku przyszłego tygodnia, wtedy też ceny mogą nieco wzrosnąć. Ale i tak już wiadomo, że będzie zauważalnie drożej. Żywa wiązanka to koszt od 100 złotych wzwyż.

Czytaj też: Modlitwy za zmarłych rodziców, członków rodziny, znajomych. Jak modlić się przy grobach?

- Gałązka 30 zł plus to, co będzie się na niej znajdowało. Kwiatki? Myślę, że będą po ok. 10 zł sztuka - mówi pani ze straganu przy ul. Białej w Lublinie. Tam też można już kupić wiązanki ze sztucznych kwiatów i świerka. Raczej w budżetowym wydaniu, w cenie 90-120 zł. Ale to specyfika takich miejsc jak stragany przy cmentarzach, gdzie kupuje się w ostatniej chwili i co tu ukrywać, liczy pieniądze. Ale Polacy generalnie w czasie listopadowych świąt nie oszczędzają.

Irena Semenets z firmy Tap Tap Lublin przyznaje, że popyt na bardziej dopracowane kompozycje, z najlepszej jakości składników, które kosztują nawet 450 zł za wiązankę rośnie z roku na rok. - W wielu przypadkach rodzina składa się na jedną, ale piękną i drogą wiązankę, zamiast kłaść na grób kilka mniej efektownych ozdób - mówi pani Irena, choć na takie za 100-120 zł także ma wielu chętnych. Jej zdaniem warto zainwestować w jakość, wiązanki zrobione z lepszych gatunkowo sztucznych kwiatów nie dość, że wyglądają naprawdę pięknie, to i dłużej cieszyć będą oczy. Co jest modne w tym roku? - Kolory jesieni, pomarańcze, brązy, brudne róże...

Zobacz też: Znicze na Wszystkich Świętych 2024. Każdy kolor coś symbolizuje. Co oznaczają poszczególne barwy?

Zakupy przed 1 listopada można zrobić także w supermarketach. Ot, choćby doniczkę małych chryzantem za 15 zł. Co kto lubi, na co kogo stać. Najważniejsze jest w końcu to, że pamiętamy.