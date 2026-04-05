Wielkanoc 2026: Zobacz piękne życzenia świąteczne do wysłania na znajomym i rodzinie!

Wielkanocne życzenia 2026. Zabawne, krótkie i wesołe życzenia na Wielkanoc!

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,

smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej.

***

***

Kiedy Wielka Noc nastanie

życzę Wam na Zmartwychwstanie

dużo szczęścia i radości,

która niechaj zawsze gości

w dobrym sercu, w jasnej duszy

i niechaj wszystkie żale zagłuszy

***

Wesołych Świąt Wielkanocnych,

smacznego jajka, szalonego

i wyjątkowo mokrego Śmigusa Dyngusa

oraz samych słonecznych i cudownych dni życzy ...

***

Wielkiej Nocy czas nadchodzi,

cały dzień się każdy głodzi,

by móc jutro o poranku,

siąść za stołem przy śniadanku.

Zjeść kosz cały z jajeczkami,

zającami i kaczkami.

A już następnego ranka,

wiadrem wody zlać baranka.

***

***

Niech Chrystus Zmartwychwstały

przyniesie dla Was wiosenne kwiaty radości,

miłości, spokoju i szczęścia.

Wesołych Świąt i mokrego Dyngusa życzy...

***

***

Obfitych Łask i Błogosławieństw

od Chrystusa Zmartwychwstałego

oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych

z radosnym "Alleluja"

życzy ...

***

Wszystkiego Dobrego

Jajka wielkiego malowanego

zielonej łączki na której zajączki

jedzą makowce i pasą owce

***

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.

Pogody w sercu i radości płynącej

ze Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego święconego

w gronie najbliższych szczerze życzy ...

***

Ogarnięci tą wielką tajemnicą

życzymy Wam wiele radości i dobra.

Niech Ten, który powstał z grobu,

wzmocni wiarę, rozpali miłość,

niech stanie się dla Was źródłem

pokoju, zrozumienia i szacunku.

***

źródło: wierszykolandia.pl