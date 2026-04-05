Wielkanoc 2026: Zobacz piękne życzenia świąteczne do wysłania na znajomym i rodzinie!

Wielkanocne życzenia 2026. Zabawne, krótkie i wesołe życzenia na Wielkanoc!
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej.
***
Zobacz: Życzenia wielkanocne 2026 na Facebooka. Religijne, zabawne, oryginalne
***
Kiedy Wielka Noc nastanie
życzę Wam na Zmartwychwstanie
dużo szczęścia i radości,
która niechaj zawsze gości
w dobrym sercu, w jasnej duszy
i niechaj wszystkie żale zagłuszy
***
Wesołych Świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka, szalonego
i wyjątkowo mokrego Śmigusa Dyngusa
oraz samych słonecznych i cudownych dni życzy ...
***
Wielkiej Nocy czas nadchodzi,
cały dzień się każdy głodzi,
by móc jutro o poranku,
siąść za stołem przy śniadanku.
Zjeść kosz cały z jajeczkami,
zającami i kaczkami.
A już następnego ranka,
wiadrem wody zlać baranka.
***
Wielkanoc 2026. Wyjątkowe i radosne życzenia dla znajomych oraz rodziny!
***
Niech Chrystus Zmartwychwstały
przyniesie dla Was wiosenne kwiaty radości,
miłości, spokoju i szczęścia.
Wesołych Świąt i mokrego Dyngusa życzy...
***
Wielkanoc 2026: KLIKNIJ w poniższą galerię i zobacz darmowe kartki do pobrania!
***
Obfitych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych
z radosnym "Alleluja"
życzy ...
***
Wszystkiego Dobrego
Jajka wielkiego malowanego
zielonej łączki na której zajączki
jedzą makowce i pasą owce
***
Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego
w gronie najbliższych szczerze życzy ...
***
Ogarnięci tą wielką tajemnicą
życzymy Wam wiele radości i dobra.
Niech Ten, który powstał z grobu,
wzmocni wiarę, rozpali miłość,
niech stanie się dla Was źródłem
pokoju, zrozumienia i szacunku.
***
źródło: wierszykolandia.pl