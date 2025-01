i Autor: Shutterstock

Więcej kuracjuszy skorzysta z darmowych turnusów do sanatoriów. Zmiany wchodzą w życie od lutego!

Na taką wiadomość czekało wielu - kolejna grupa osób będzie mogła skorzystać z darmowego wyjazdu do sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych! Nowe przepisy wejdą w życie w lutym oraz w kwietniu, więc już za chwilę. Co dokładnie będą oferować nowe programy oraz do kogo są kierowane?