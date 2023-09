Wepchnął przechodnia pod autobus. Dramat w Lublinie. To nie mieści się w głowie! Jest nagranie [WIDEO]

Do tego szokującego zdarzenia doszło w miniony piątek (1.09) przy ulicy Lubartowskiej w Lublinie. - Ze zgłoszenia jakie otrzymał dyżurny wynikało, iż mężczyzna został wepchnięty pod autobus. Sprawcy mieli od razu uciec z miejsca zdarzenia - informuje oficer prasowy KMP w Lublinie.

Poszkodowany 39-latek trafił do szpitala. - Jak wynikało ze wstępnych ustaleń sprawcy, bez powodu mieli wepchnąć pod autobus idącego ulicą mężczyznę. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu - dodaje oficer prasowy. Policjanci szybko namierzyli sprawców. 24-latek i 29-latek trafili do aresztu. Ustalono, że to 24-latek wepchnął 39-latka pod autobus. Mężczyzna usłyszał zarzuty narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Trafił pod dozór policji. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

