W lasach słychać dziwne odgłosy. Można się przerazić. "Należy uważać"

Rozpoczęło się rykowisko jeleni, czyli okres godowy tych zwierząt. Donośny głos jelenia ma odstraszyć potencjalnych rywali w zalotach do łań. Na Lubelszczyźnie żyje ok. 11 tys. jeleni szlachetnych. Czym jest rykowisko? Na przełomie sierpnia i września byki zaczynają szukać łań, a łanie rozglądają się za partnerami. - Byki zaczynają głosić swoją obecność i dominację nad otoczeniem. Poprzez głębokie, basowe nawoływanie jeleń komunikuje, że "to jest mój teren i wszelkie damy, które są w pobliżu są również moje". Jeśli inny jeleń się odezwie, to oznacza: "halo, nie twoje, bo ja też tu jestem i te łanie są moje" – opisuje Karol Jańczuk, specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie Tomaszów. Jelenie zaczynają porykiwać od wieczora, gdy zachodzi słońce, do rana.

Dziwne odgłosy w lasach. Dochodzi do walki na poroża

Zazwyczaj jeleń, który słabiej i mniej okazale ryczy – jak podał leśnik – po prostu milknie. Jeśli dwa byki uważające się za równorzędnych sobie zaczną się słyszeć i zbliżać w swoją stronę, to dochodzi do mierzenia się wzrokiem. Zdarza się, że dochodzi do walki na poroża. Odgłos ryków i walki przywabia również same łanie. - Jeleń, który zdominował okolicę przygarnia dziewczyny – często więcej niż jedną łanię; można powiedzieć, że taki harem. I z tych rykowiskowych związków wiosną pojawią się na świecie cielęta - wyjaśnił Karol Jańczuk.

Rykowiska trwają kilka tygodni; zazwyczaj przerywają je deszcze. - Myślę, że jeszcze do końca września będzie można usłyszeć w okolicach lasów ryk jeleni, który ma za zadanie odstraszyć ewentualnych rywali i zwabić łanie. Następnie do bukowiska przystępują – na podobnej zasadzie – łosie - zaznaczył leśnik.

- Jest to niezwykle ciekawe widowisko przyrody; dostarcza dużo emocji, ale z obserwacją z bliska należy uważać. Teraz trwa sezon łowiecki, więc jeśli ktoś planuje podpatrywać jelenie, powinien założyć na siebie np. kamizelkę odblaskową - doradził Jańczuk.

Niesamowite wideo. W ten sposób żubry chronią młode osobniki przed wilkami