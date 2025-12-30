Ujawniono gwiazdy na Sylwestrze z TV Republika. Plejada gwiazd w Chełmie! Ale NAZWISKA!

Sylwester z Republiką 2025/2026 – Chełm ponownie centrum noworocznej zabawy

Telewizja Republika, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i Miastem Chełm, po raz drugi organizuje wielką plenerową imprezę sylwestrową. Wydarzenie, które odbędzie się 31 grudnia 2025 roku, ma być nie tylko okazją do wspólnego świętowania, ale również doskonałą promocją Lubelszczyzny, regionu słynącego z nieskazitelnej przyrody. Marszałek województwa Jarosław Stawiarski podkreśla, że inwestycja w sylwestra z TV Republika to realna korzyść wizerunkowa, która pokaże Lubelszczyznę w pełnej krasie.

Plejada gwiazd na Sylwestrze z Republiką! Kto wystąpi?

Największą siłą napędową każdego sylwestra jest jego obsada artystyczna. Sylwester z Republiką w Chełmie stawia na sprawdzoną formułę, łącząc największe gwiazdy polskiej muzyki tanecznej z zagranicznymi ikonami lat 90. Na scenie pojawi się absolutna czołówka wykonawców, gwarantując przeboje, które zna cała Polska.

Sylwester TV Republika - kto wystąpi? Oto pełna lista potwierdzonych artystów:

Zagraniczne gwiazdy:

Fun Factory – niemiecka ikona eurodance, znana z hitów „Celebration” i „I Wanna B With U”.

– niemiecka ikona eurodance, znana z hitów „Celebration” i „I Wanna B With U”. Corona – włoski projekt muzyczny, którego „The Rhythm of the Night” to nieśmiertelny klasyk.

– włoski projekt muzyczny, którego „The Rhythm of the Night” to nieśmiertelny klasyk. Velvet – szwedzka wokalistka, autorka przeboju „Chemistry”.

– szwedzka wokalistka, autorka przeboju „Chemistry”. Mario Bischin

Polskie gwiazdy disco polo i dance:

Weekend

Playboys

Bayer Full

M.I.G.

Defis

Topky

Afterparty

Milano

Elwira Mejk

Exaited

Jorrgus

Nowator

Iness

Extazy

Power Play

Valdi

Papa Dance

Kombi Łosowski

Występ specjalny: dziennikarze TV Republika – Aleksandra Gołda i Adrian Borecki – w duecie wokalnym.

Sylwester TV Republika: gdzie oglądać, jak dojechać? Informator

Dla wszystkich, którzy planują spędzić sylwestrową noc w Chełmie lub przed telewizorem, zebraliśmy najważniejsze informacje.

Start imprezy: 31 grudnia 2025, godzina 19:30.

31 grudnia 2025, godzina Transmisja: Koncert będzie transmitowany na żywo na antenie Telewizji Republika oraz na oficjalnym kanale stacji w serwisie YouTube.

Koncert będzie transmitowany na żywo na antenie Telewizji Republika oraz na oficjalnym kanale stacji w serwisie YouTube. Prowadzący: Imprezę poprowadzą znani dziennikarze TV Republika: Anna Popek, Rafał Patyra, Karol Gnat oraz Ilona Januszewska.

Imprezę poprowadzą znani dziennikarze TV Republika: Anna Popek, Rafał Patyra, Karol Gnat oraz Ilona Januszewska. Dojazd: Z myślą o uczestnikach spoza Chełma, samorząd województwa uruchomi dodatkowe połączenie kolejowe na trasie Lublin–Chełm–Lublin. Specjalny pociąg umożliwi bezpieczny dojazd na koncert i powrót po jego zakończeniu mieszkańcom m.in. Lublina, Świdnika i Trawnik.

Sylwester TV Republika. Nowa lokalizacja i spektakularna scena

W odróżnieniu od poprzedniej edycji, tegoroczna impreza odbędzie się w nowym miejscu. Scena stanie na Placu Niepodległości na Osiedlu Dyrekcja w Chełmie. Ta zmiana ma na celu zapewnienie jeszcze lepszych warunków dla uczestników i umożliwienie udziału w zabawie większej liczbie osób. Prezydent Chełma, Jakub Banaszek, wyraził przekonanie, że nowa lokalizacja w połączeniu z obchodami 100-lecia Osiedla Dyrekcja przyciągnie rekordową publiczność. Organizatorzy zapowiadają nowoczesną, ogromną scenę, rozbudowaną oprawę świetlną i realizację telewizyjną przygotowaną z wielkim rozmachem, co ma zapewnić niezapomniane wrażenia zarówno publiczności na miejscu, jak i widzom przed telewizorami.