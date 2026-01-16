Tyle Polacy dają księdzu po kolędzie. 200 zł jest już standardem?

Kolęda w Polsce. Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

Początek roku to tradycyjny czas wizyt duszpasterskich, a wraz z nimi powraca pytanie o podejście Polaków do kolędy i ofiar składanych księżom. W ostatnim czasie powstał nowy sondaż przeprowadzony przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 2–5 stycznia 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą CAWI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1058 dorosłych Polaków. Czego się dowiadujemy?

Jak pokazują wyniki sondażu, chęć przyjęcia duchownego deklaruje 55 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest łącznie 34 proc. badanych, natomiast 11 proc. respondentów nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie

Ile Polacy dają księdzu po kolędzie?

Badanie rzuca również światło na wysokość ofiar, jakie Polacy planują przekazać księdzu po kolędzie. Najliczniejsza grupa respondentów, bo 41 proc. zamierza ofiarować kwotę od 51 do 100 zł. Co trzeci Polak (33 proc.) deklaruje wydatek do 50 zł, natomiast 15 proc. ankietowanych planuje przekazać od 101 do 200 zł.

Znacznie rzadziej pojawiają się deklaracje większej hojności. Kwotę przekraczającą 200 zł zamierza ofiarować jedynie 5 proc. badanych. Co ciekawe, 6 proc. respondentów, mimo przyjęcia wizyty duszpasterskiej, zapowiada, że nie przekaże księdzu żadnych pieniędzy.

Zasady wizyty duszpasterskiej. Jest 6 punktów

Polacy rezygnują z kolędy. Znamy powody

Dzięki nowemu badaniu dowiadujemy się również jakie powody kierują osobami, które nie przyjmują księdza na wizytę duszpasterską. Okazuje się, że 42 proc. ankietowanych przyznaje, iż powodem jest ogólna niechęć do kościoła lub duchowieństwa. Dla 39 proc. respondentów wiara i kościół straciły na znaczeniu, a co piąty badany (20 proc.) wprost mówi, że nie chce wydawać pieniędzy na tradycyjną kopertę.