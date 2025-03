Autor:

Spis treści

Ile kosztuje pogrzeb w Polsce? Nie każdego będzie stać

Organizacja pogrzebu w Polsce to coraz większe obciążenie finansowe dla rodzin zmarłych. Koszt takiej ceremonii bardzo często przekracza ludzkie pojęcie i jest uzależniony od kilku czynników. Przede wszystkim ważnym aspektem jest tutaj miejsce pochówku, forma ceremonii oraz wybór usług dodatkowych.

Podstawowe koszty związane z pogrzebem:

Trumna lub urna: 1000-4000 zł

Usługi zakładu pogrzebowego: 1500-3000 zł

Miejsce na cmentarzu: 1000-4000 zł

Ceremonia: 600-1500 zł

Kremacja: 800-1500 zł

Oprawa ceremonii (kwiaty, stypa, nekrologi): od 1000 zł w górę.

Przedstawione powyżej kwoty mogą się oczywiście różnić w zależności od regionu. Szacunkowo jednak średni koszt pogrzebu wynosi od 11,3 do 14,3 tys. złotych. Dla wielu osób to gigantyczna kwota i - jak się okazuje - choć państwo pomaga finansowo w tej kwestii, to pomoc ta nadal nie jest wystarczająca.

Zasiłek pogrzebowy - pomoc od państwa zdecydowanie za niska

Choć zasiłek pogrzebowy w Polsce istnieje, to według wielu jest on zdecydowanie za niski. Na 2025 roku mówimy bowiem o dofinansowaniu w wysokości 4000 zł. To kwota, która od 2011 roku nie uległa zmianie, mimo że koszty życia w naszym kraju zdecydowanie wzrosły. Obecnie więc zasiłek pokrywa niewielką część pogrzebu, co zmusza wiele rodzin do sięgania po oszczędności lub zaciągania pożyczek, by zorganizować godny pochówek bliskim.

Od lat pojawiają się głosy mówiące, iż rząd powinien dostosować wysokość zasiłku do dzisiejszych realiów, lecz na ten moment nic nie jest pewne, bowiem prace nad projektem trwają.

Zasiłek pogrzebowy może dostać każdy, kto zapłacił za pogrzeb. Może to być osoba z rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy) - czytamy na portalu gov.pl.

Sonda Czy jesteś za zwiększeniem kwoty zasiłku pogrzebowego? Tak Nie

Pogrzeb Mirosława Mikietyńskiego byłego prezydenta Koszalina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd