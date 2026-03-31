Święta Wielkanocne 2026

Wielkanoc 2026 nadchodzi wielkimi krokami. Już w najbliższą niedzielę 5 kwietnia miliony Polaków usiądą wspólnie do śniadania wielkanocnego i będą świętować. W zależności od regionu kraju i tradycji, na stołach pojawią się inne potrawy i elementy ozdobne. Co jednak powinno znaleźć się na stole w Wielkanoc bez wyjątku?

Co musi być na stole wielkanocnym?

Wielkanocny stół to serce świątecznego spotkania - pełen symboliki, tradycji i smaków, które budują wyjątkową atmosferę tych dni. To właśnie przy nim gromadzi się rodzina, dzieli się poświęconym jajkiem i celebruje wspólny czas po okresie Wielkiego Postu. Choć w każdym domu może on wyglądać nieco inaczej, istnieje kilka niepisanych zasad, bez których trudno wyobrazić sobie prawdziwy wielkanocny stół. Jeśli jesteście ciekawi, co powinno znaleźć się w Wielkanoc na stole, sprawdźcie naszą galerię zdjęć poniżej.

Te rzeczy muszą pojawić się na stole Wielkanocnym

Czy w Wielkanoc jest post?

Choć przed Niedzielą Wielkanocną katolicy poszczą, to w samą Wielkanoc post nie obowiązuje. To czas radości i świętowania, który kończy okres Wielkiego Postu - dlatego można jeść bez ograniczeń, a tradycyjne, obfite śniadanie wielkanocne jest wręcz jego symbolem.

Czy w Wielkanoc można iść do restauracji?

W Wielkanoc jak najbardziej można iść do restauracji - wiele lokali jest wtedy otwartych, choć często w skróconych godzinach, więc warto wcześniej to sprawdzić. Po okresie Wielkiego Postu, który dla wielu osób wiąże się z wyrzeczeniami i bardziej skromnym jedzeniem, nadchodzi czas świętowania i cieszenia się obfitymi posiłkami. Właśnie dlatego sporo osób decyduje się wtedy wybrać do restauracji, by dobrze zjeść w miłej atmosferze, bez konieczności samodzielnego przygotowywania dań.

Catering Wielkanocny Magdy Gessler 2026. Ceny zwalają z nóg