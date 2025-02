Autor:

Mieszkańcy nie chcą tam żyć. Wyprowadzają się w popłochu!

Tak jak wspominaliśmy wyludnianie się miast w Polsce to problem zauważalny już od dłuższego czasu. Która jednak miejscowość konkretnie ma najgorszy wynik pod tym względem? Lista najszybciej wyludniających się miast została opracowana przez Polską Akademię Nauk w 2016 roku i na przestrzeni lat była aktualizowana. Na ten moment zestawienie liczy 139 pozycji, a na pierwszym miejscu miejscowością tracącą funkcje społeczno-gospodarcze jest Tomaszów Lubelski. Okazuje się, że liczba mieszkańców kurczy się w oczach!

Tomaszów Lubelski - jedno z najszybciej wyludniających się miast w Polsce

W Tomaszowie Lubelskim w ciągu sześciu lat bowiem od 2018 do 2024 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się diametralnie - z 19,1 tys. do niespełna 17,7 tys. osób. Przyczyn takiego zjawiska jest wiele, lecz najczęściej ludzie po prostu uciekają do innych miejscowości, w których są lepsze perspektywy. Choć Tomaszów Lubelski stara się rozwijać, to nadal dane nie są pocieszające. Na wyludnianie się miasta duży wpływ ma także jego położenia blisko granicy z Ukrainą, w której trwa wojna, więc mieszkańcy nie czują się do końca bezpiecznie. Władza miasta robi co może, ale zauważa, że potrzeba także pomocy od rządu.

Bez konsekwentnego, niezależnego od barw politycznych wsparcia rządu dla obszarów peryferyjnych nie będzie radykalnej poprawy. Żeby przeciwdziałać tym trendom, nie wystarczą działania na poziomie samorządu miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski, cytuje portal kobieta.onet.pl.

