Horoskop 16-22.03.2024: Baran

21.03-20.04

NOWE ZAMIESZANIE

Ostatnio masz wrażenie, że jesteś na huśtawce uczuć. Raz jesteś pewien swoich wyborów i decyzji życiowych, innym razem tęsknisz za przeszłością i wzdychasz, myśląc, że stare, dobre czasy już nie wrócą. Tak będzie i teraz, znów pojawią się refleksje i wątpliwości.

RADA: Tylko szczera odpowiedź przed samym sobą pozwoli ci rozwiać wszystkie wątpliwości. Kieruje tobą coś więcej, niż deklarujesz przed swoim otoczeniem.

Horoskop 16-22.03.2024: Byk

21.04-21.05

MASZ TERAZ SZCZĘŚCIE

Możesz teraz podejmować wszystkie decyzje odkładane na później. To twój szczęśliwy astrologiczny czas i powinieneś to wykorzystać jak najlepiej. Jedną z decyzji skonsultuj z partnerem – na pewno sam wiesz, o którą konkretnie chodzi.

RADA: Jeżeli będziesz teraz konsekwentny i pracowicie wykorzystasz swoją dobrą passę, masz szanse na trwałe wzbogacenie się.

Horoskop 16-22.03.2024: Bliźnięta

21.05-21.06

ROMANTYCZNY CZAS

Będziesz się czuł niczym bohater telenoweli! Przez twoje życie przetoczy się lawina zdarzeń niespodziewanych i bardzo romantycznych. Wśród miłosnych uniesień z ledwością odnajdziesz chociaż odrobinę czasu na bardziej przyziemne sprawy.

RADA: Postaraj się bardziej kontrolować swoje finanse. Bo chociaż na razie dobrze ci się powodzi, to już niebawem mogą pojawić się na horyzoncie pewne niespodziewane wydatki.

Horoskop 16-22.03.2024: Rak

22.06-22.07

ZMIANA OTOCZENIA

Bardzo możliwe, że w tym tygodniu podejmiesz nową pracę lub nawet, że weźmiesz ślub. To czas zmian i to bardzo gruntownych. Podejmiesz wyzwania, z jakimi do tej pory nie miałeś okazji się mierzyć. To da ci dużo wiary w siebie i swoje możliwości.

RADA: Działaj teraz odważnie i zdecydowanie. Wszelkie wahania będą teraz niewskazane. Nie możesz w takim momencie okazać słabości ani wahania.

Horoskop 16-22.03.2024: Lew

23.07-22.08

PARĘ NIESPODZIANEK

Znowu niespodzianki! To dla ciebie burzliwy czas. Ale nie da się ukryć, że chociaż zdarza ci się narzekać, to potem w głębi ducha cieszysz się z tego, co zostało zmienione. Powinieneś zrozumieć, że dobrze się w tym wszystkim odnajdujesz.

RADA: Licz teraz przede wszystkim na siebie, bo inni mają na głowie swoje sprawy, bez reszty ich pochłaniające. Bądź bardziej samodzielny.

Horoskop 16-22.03.2024: Panna

23.08-22.09

Z DALA OD DOMU

Znajdziesz się z dala od domu i rodzinnych stron. Będzie to niespodziewany wyjazd. A jeśli nawet zostaniesz na miejscu, to będą cię zaprzątać zupełnie inne sprawy i prawdopodobnie niewiele czasu spędzisz we własnych czterech ścianach i wyjdzie ci to na dobre!

RADA: Podejmuj odważnie nowe wyzwania, nie zamykaj się w sobie. Postaraj się patrzeć na życie z innej perspektywy, niż dotychczasowa.

Horoskop 16-22.03.2024: Waga

23.09-22.10

RADOSNA NOWINA

Od dłuższego czasu czekałeś na pewną wiadomość i nieco niepokoiłeś się na myśl o tym, jaka ona będzie - dobra, czy może niekoniecznie. W tym tygodniu sytuacja nareszcie ostatecznie się wyklaruje. Zobaczysz, że nie było powodów do niepokoju.

RADA: Skup się na nowym przedsięwzięciu, zamiast rozpamiętywać to, co było w przeszłości. To zaprocentuje już w niedalekiej przyszłości.

Horoskop 16-22.03.2024: Skorpion

23.10-21.11

W NOWEJ ROLI

W tym tygodniu zodiakalne Skorpiony będą stawać przed nowymi wyzwaniami. Możliwe, że będziesz musiał odnaleźć się w zupełnie nowej życiowej roli, chociaż na kompletnie innym stanowisku, niż do tej pory.

RADA: Najlepsze rady uzyskasz, jeżeli zapytasz o zdanie Bliźnięta lub Wagę. Nie słuchaj pod żadnym pozorem podszeptów Wodnika.

Horoskop 16-22.03.2024: Strzelec

22.11-21.12

CZAS MIŁOŚCI

W tym tygodniu nie będziesz się mógł wprost opędzić od adoratorów lub adoratorek! Niczym prawdziwy Casanova zaczniesz przebierać wśród propozycji randek. Pozostaje cieszyć się z powodzenia i korzystać ze wszystkich jego uroków.

RADA: Szybko załatw zaległą sprawę związaną z mieszkaniem lub kredytem. Później nie będziesz miał już na to tak wiele czasu, jak obecnie.

Horoskop 16-22.03.2024: Koziorożec

22.12-19.01

CIEKAWA PROPOZYCJA

Być może będzie chodziło o życie zawodowe, a może o prywatne, ale jedno jest pewne – w tym tygodniu czeka cię pewna bardzo interesująca propozycja. Będziesz się zastanawiał, czy ją przyjąć. W każdym razie na razie choćby udawaj, że jesteś zaciekawiony!

RADA: Wyjdź losowi naprzeciw, nie siedź cicho jak mysz pod miotłą. Ale jednocześnie nie zapominaj o tym, by zmiany ci nie zaszkodziły.

Horoskop 16-22.03.2024: Wodnik

20.01-18.02

WIĘCEJ WIARY W SIEBIE

Jesteś ostatnio niezdecydowany i trochę zagubiony. Zastanawiasz się nad tym, co powinieneś zrobić, a czasami przychodzą ci do głowy bardzo radykalne pomysły dotyczące poprawy twojego losu, a może także losu twojej rodziny. Tak będzie nadal.

RADA: Trochę przesadzasz, oceniając swoje aktualne położenie. Powinieneś mieć więcej wiary w siebie i swoje możliwości.

Horoskop 16-22.03.2024: Ryby

19.02-20.03

EMOCJONUJĄCY CZAS

Zdarza ci się pogrążać w marazmie, a nawet smutku, a tymczasem los szykuje dla ciebie wspaniałą niespodziankę! Przecież wcale nie jesteś nudziarzem i lubisz emocjonujące rozrywki, tylko ostatnio jakby o tym zapomniałeś.

RADA: Zostaw rodzinie załatwianie problemu, który ostatnio spędza ci sen z powiek. Oni bardzo dobrze wiedzą, jak pokierować całą sytuacją.

