Te znicze palą się najdłużej. Są idealnym wyborem na Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych 2025

Jak co roku 1 listopada obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych. To jedno z najważniejszych świąt w polskim kościele katolickim, które sprawia, że miliony Polaków udaje się na cmentarze, by uczcić pamięć tych, którzy odeszli. Nieodłącznym elementem dnia Wszystkich Świętych są oczywiście znicze, które symbolizują pamięć i przemijanie. W sklepach od kilku tygodni można już je kupić, jednak, które konkretnie najlepiej wybrać?

Jaki znicz pali się najdłużej?

Jaki znicz pali się najdłużej? To pytanie przed 1 listopada zadaje sobie wiele osób, bowiem każdy z nas chce, aby groby bliskich ozdobione były światełkami jak najdłużej. Jeśli więc i tobie zależy na tej kwestii lub po prostu odwiedzanie cmentarza co kilka dni w celu wymiany wkładu nie jest możliwe, pomyśl nad zakupem znicza elektrycznego. Tego typu ozdoby są w stanie świecić nawet kilka miesięcy, więc to dobrze wydane pieniądze. Co ciekawe, można także kupić znicze LED ze wbudowanym ładowaniem solarnym - w takim przypadku znicz potrafi palić się nawet cały rok.

Jaki znicz jest lepszy parafinowy czy olejowy?

Wybór odpowiedniego znicza nie jest wcale tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać. Dla wielu osób liczy się nie tylko wygląd, ale też czas palenia, odporność na warunki atmosferyczne i oczywiście cena. Oprócz zniczy elektrycznych spotykamy również dwa inne rodzaje wkładów – parafinowe i olejowe. Które z nich są lepsze?

Znicze parafinowe

Znicze parafinowe powstają z produktów pochodnych ropy naftowej. Cechują się dość stabilnym spalaniem, czystym płomieniem i przystępną ceną. Ich zaletą jest to, że dobrze znoszą wysokie temperatury – nie topią się w upale i zachowują stabilną strukturę. To sprawia, że świetnie sprawdzają się latem lub w słoneczne dni. Wadą może być krótszy czas palenia, bowiem parafinowe wkłady zwykle wypalają się szybciej niż olejowe.

Znicze olejowe

Znicze olejowe powstają z mieszanek olejów, często roślinnych, dzięki czemu ich spalanie jest bardziej równomierne i czystsze dla środowiska. Wkłady olejowe palą się dłużej, co czyni je doskonałym wyborem, gdy zależy nam, by znicz świecił przez wiele godzin lub dni, np. podczas Wszystkich Świętych. Dobrze radzą sobie w chłodniejszych warunkach, nie gasną łatwo na wietrze, a ich płomień jest bardziej odporny na wilgoć i niską temperaturę.