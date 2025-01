Autor:

W jaki dzień tygodnia są walentynki 2025? To idealny termin dla zakochanych!

Walentynki co roku wypadają 14 lutego i tym razem będzie to piątek! Dla wielu par to świetna informacja, bowiem można zaplanować sobie weekend tylko we dwoje - romantyczna kolacja, wyjazd za miasto czy niespodzianka, która wydłuży się na dwa kolejne dni - brzmi świetnie! Niestety nie da się ukryć, iż walentynki to dziś jedno z najbardziej komercyjnych świąt. Właśnie wtedy obdarowujemy się prezentami, a sklepy kuszą promocjami. W pogoni za tymi aspektami mało kto zastanawia się, skąd właściwie wzięła się tak wyjątkowa tradycja - jakie korzenie ma święto zakochanych? To może was zaskoczyć!

Skąd się wzięły walentynki? Historia święta

Choć dziś walentynki kojarzą się większości osób tylko i wyłącznie z romantycznymi gestami, to - co ciekawe - ich początki wyglądały nieco inaczej. Chcąc poznać historię święta zakochanych, musimy wrócić jeszcze do czasów pogańskich, a więc do starożytnego Rzymu. To właśnie tam w okolicach między 13 a 15 lutego odbywały się Luperkalia, czyli święto związane z płodnością. Tego dnia wszystko nabierało barw, a w ramach obrzędów składano ofiary ze zwierząt. Był to także czas, gdy młodzi mężczyźni dotykali ciała kobiet kawałkami skór zwierząt, wierząc, że zapewni im to zdrowie oraz płodność. Co ciekawe, takie obchody trwały w Rzymie nawet po 150 latach po zalegalizowaniu tam chrześcijaństwa.