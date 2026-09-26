Rzuć wszystko i leć na Hawaje czy dalej oszczędzasz na wakacje? Wyniki Lotto, Ekstra Pensji i Multi Multi z soboty (26.09.2026)

Czas sprawdzić, czy dzisiejsze losowanie wyśle cię prosto do salonu po nowe auto, czy jednak musisz zostać w domu. Wyniki Lotto z soboty 26 września 2026 roku lądują u nas, więc wyciągaj swój kupon i porównaj skreślone liczby. Mamy nadzieję, że te kilka kulek sprawi, że poniedziałkowe obowiązki przestaną mieć jakiekolwiek znaczenie.

Autor: Robert Skowroński Żółte kule z numerami 47, 30 i 22 w maszynie losującej, symbolizujące losowanie LOTTO. Sprawdź najnowsze wyniki i dowiedz się więcej o grach liczbowych na portalu Super Biznes.