Rusza budżet obywatelski w Lublinie. I Ty możesz podzielić 15 milionów złotych!

Lublin rozdaje pieniądze! 14,7 miliona złotych - taką kwotę w przyszłorocznej kasie miasta lokalne władze postanowiły oddać w ręce mieszkańców. O ostatecznej liście 147 projektów do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego poinformowało właśnie biuro prasowe Kancelarii Prezydenta Lublina.

Budżet obywatelski od lat zyskuje coraz większą popularność w wielu gminach. W końcu to sami mieszkańcy, a nie tylko wąska grupa radnych i urzędników, mogą decydować o tym, na co konkretnie przeznaczone zostają ICH (bo przecież pochodzące z lokalnych podatków) pieniądze. I to całkiem spore pieniądze...

W Lublinie przy ocenianiu wniosków sprawdzano na przykład, czy inwestycyjne pomysły da się zrealizować w trakcie jednego roku budżetowego. Niektóre z projektów zostały połączone lub zmieniono ich zakres.

Projekty podzielono na dwie kategorie:

Pierwsze to ogólnomiejskie - związane z potrzebami mieszkanek i mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy. Są wśród nich inwestycyjne, tzw. „twarde", które mogą dotyczyć na przykład remontu dwóch sąsiadujących ulic. Maksymalny koszt to 1 mln zł. Są też projekty nieinwestycyjne, tzw. „miękkie”, które dotyczą choćby organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Wartość takiego projektu nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Każda z 27 dzielnic miasta ma zagwarantowane w budżecie obywatelskim 400 tys. zł. Ale jest warunek - na zgłoszony projekt musi zagłosować co najmniej 100 osób. Jeśli tak się nie stanie, pieniądze te wrócą do puli ogólnomiejskiej. Naprawdę więc jest o co się bić! A początek bitwy już za półtora miesiąca.

Lublinianie będą wybierać projekty do realizacji w 2025 roku podczas głosowania, które rozpocznie się 23 września i potrwa do 10 października 2024 roku. Każda osoba mieszkająca w Lublinie, - i to niezależnie od wieku! - może oddać głos na dwa projekty dzielnicowe i dwa ogólnomiejskie. Zagłosować będzie można w formie papierowej lub elektronicznej.

