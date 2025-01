i Autor: CC Unsplash.com / Licencja Creative Commons / Zdjęcie ilustracyjne QUIZ. Zrelaksuj się i zdobądź komplet punktów. Przy tych dziełach odpoczywamy

Szybki test

QUIZ. Zrelaksuj się i zdobądź komplet punktów. Przy tych dziełach odpoczywamy

Witamy w nowym teście, dotyczącym książek, filmów, artystów muzycznych i teleturniejów. To przy nich relaksują się Polacy. Zadajemy dwanaście pytań, ale wybaczamy tylko trzy pomyłki. Dziewięć punktów to w naszym wirtualnym dzienniku ocena bardzo dobra. Nie będzie łatwo, ale za wszystkich naszych czytelników trzymamy mocno kciuki. Powodzenia i do dzieła!