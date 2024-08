QUIZ w formie "Prawda czy fałsz?". Komplet dla specjalistów

Sport, film, muzyka, nauka - to wszystko znajdziecie w naszym nowym quizie "Prawda czy fałsz?". Mamy nadzieję, że pytania przygotowane przez dziennikarzy "Super Expressu" okażą będą dla was ciekawe. Nawet jeśli nie uda się wam odpowiedzieć na wszystkie, to będzie to świetna okazja do uzupełnienia swojej wiedzy. Nauczycielka wystawiłaby bardzo dobrą ocenę już od 12 punktów i my zrobimy podobnie. Powodzenia i tradycyjnie już - życzymy dobrej zabawy!

Nowy quiz znajdziecie poniżej! Uważajcie na pułapki, zawarte w pytaniach.

QUIZ. Prawda czy fałsz? Komplet punktów tylko dla tych ze specjalistyczną wiedzą Pytanie 1 z 10 W hokeju na trawie rozgrywa się tzw. "krótki róg": Prawda Fałsz Dalej