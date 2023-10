Na żniwa rolnicy i mieszkańcy wsi czekają cały rok. To właśnie wtedy trud ich pracy jest nagradzany plonami zebranymi z pól. Przez lata żniwa obrosły wieloma tradycjami i przesądami, niekiedy praktykowanymi do dzisiaj. To właśnie o nie pytamy w naszym quizie. Jeśli wiesz, w które dni tygodnia należy zacząć żniwa, żeby były one pomyślne, a także w które święto żniwa tradycyjnie dobiegają końca, to masz szanse na zdobycie kompletu punktów! W tym celu niezbędna będzie też wiedza o narzędziach używanych przy zbiorach zbóż oraz innych praktycznych aspektach żniw. Nie ma co ukrywać, że ten quiz dla mieszczuchów może stanowić duże wyzwanie. Powodzenia!

QUIZ. Sprawdź, co wiesz o wsi i żniwach. Mieszczuchy nie mają dużych szans Pytanie 1 z 10 Początek żniw to: zażynki dożynki przedżynki Dalej

