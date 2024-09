Lekarka zabita, na jej ciele liczne rany! To powiedział jej mąż w czasie przesłuchania [ZDJĘCIA]

Władze Banku Gospodarstwa Krajowego i spółki Wodociągi Puławskie podpisały pierwszą na Lubelszczyźnie umowę w sprawie pożyczki na tzw. zieloną transformację miast, finansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Dokument podpisali prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Dariusz Dąbrowski i pierwsza wiceprezes BGK prof. Marta Postuła. Umowa dotyczy pożyczki w wysokości prawie 7,5 mln zł.

Dla kogo pożyczki z KPO? Puławy skorzystają jako jedno z pierwszych miast

W sprawie pożyczek wspierających zieloną transformację miast do BGK wpłynęło już niemal 300 wniosków od ponad 50 różnych podmiotów w Polsce na łączną kwotę ok. 1,5 mld zł. Podpisano dotychczas ok. 20 umów. Województwo lubelskie jest pod tym względem jednym z pionierów.

Propozycja wsparcia pożyczkami skierowana jest do sektora publicznego, m.in. do:

samorządów,

spółek komunalnych,

uczelni,

szpitali.

- To jest pierwszy tego rodzaju projekt, który wspiera nie tylko tzw. twarde inwestycje, np. w instalacje w OZE, ale również wszelkiego rodzaju działania związane z zazielenieniem, sadzeniem drzew, czyli takie miękkie projekty, które dotychczas nie mogły być finansowane - opisuje wiceprezes BGK prof. Marta Postuła.

W Puławach projekt pożyczki na kwotę 7,5 mln zł dotyczy dwóch inwestycji związanych z zieloną transformacją miasta. Chodzi o ograniczenie zużycia energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków, która – jak informuje prezes miejskich wodociągów - wytwarza największy ślad węglowy ze względu na to, że cała technologia oparta jest na poborze prądu elektrycznego.

- Będziemy tam budowali instalację fotowoltaiczną. To jest jeden z elementów, który ma doprowadzić w 2028 r. do neutralności energetycznej oczyszczalni. Naszym planem jest to, żeby w przyszłości oczyszczalnia była zakładem produkcyjnym - produkowała energię elektryczną, a nie ją zużywała - deklaruje prezes „Wodociągów Puławskich” Dariusz Dąbrowski.

Druga inwestycja dotyczy modernizacji głównego kolektora ściekowego doprowadzającego ścieki z całej aglomeracji puławskiej do oczyszczalni. Obiekt ten powstał pół wieku temu i piętno czasu ma wpływ na jego pracę. Dzięki gruntownemu remontowi kolektora ma zmniejszyć się ilość napływu do oczyszczalni wód przypadkowych.

- Rewitalizujemy miasta, sprawiamy, że lepiej się żyje. Jest to niezwykle dobry prognostyk dla samorządów, że po te środki można sięgać i wykorzystywać z tym, co dla nas najważniejsze - mówi prezydent Puław Paweł Maj.

Jak działa system pożyczek z KPO? Jakie oprocentowanie, na ile lat?

Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast to instrument z KPO, z którego mogą korzystać m.in. jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne. Mogą one składać wnioski na kwoty od 2 mln do 500 mln zł. Środki można przeznaczyć np. na inwestycje w tereny zielone czy termomodernizację i odnawialne źródła energii. Łączna pula tych pożyczek wynosi w skali kraju 40 mld zł.

Pożyczka jest udzielana na okres nawet do 20 lat. Jej oprocentowanie (w zależności od projektu i statusu podmiotu ubiegającego się o środki) wynosi od 0 do 1 proc. W przypadku części projektów możliwe jest też umorzenie 5 proc. kapitału pożyczki. Karencja w spłacie kapitału wynosi do 24 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji.

Pożyczka z KPO nie wiąże się z prowizją ani opłatami za jej udzielenie i obsługę. Może sfinansować do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych netto (bez podatku VAT), z zastrzeżeniem posiadania zdolności kredytowej do jej spłaty.

