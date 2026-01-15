CBA zatrzymało wiceprezydent Lublina! Ustawiane przetargi i bilety VIP w tle

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Zastępcę Prezydenta Lublina oraz sześć innych osób w związku ze śledztwem dotyczącym przekroczenia uprawnień, sprzedajności urzędniczej oraz ustawiania przetargów. Informacje w tej sprawie przekazało biuro prasowe CBA.

Jak wynika z komunikatu, 14 stycznia 2026 roku funkcjonariusze delegatur CBA w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie i Warszawie, działając na polecenie Prokuratury Krajowej – Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, zatrzymali łącznie siedem osób. Wśród nich znaleźli się m.in. Zastępca Prezydenta Lublina, dyrektor i kierownik jednego z wydziałów Urzędu Miasta Lublin oraz przedsiębiorcy z branży eventowej.

Prowadzone postępowanie przygotowawcze dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień oraz ustawiania przetargów – informuje CBA w oficjalnym komunikacie.

Podczas działań funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację w kilkunastu lokalizacjach. Zebrany materiał dowodowy obejmuje m.in. urządzenia elektroniczne oraz obszerną dokumentację związaną z zamówieniami publicznymi.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani mieli bezprawnie wpływać na przebieg postępowań przetargowych.

Zatrzymani ustalali tryb oraz wartość zamówienia, a także kierowali zapytania ofertowe do wcześniej wskazanych podmiotów, co skutkowało wyborem z góry określonego wykonawcy – podaje CBA. Proceder miał obejmować również pozorowanie konkurencji.

Jak wskazano w komunikacie, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin miała przyjąć korzyść majątkową w postaci biletów typu VIP. Z kolei przedsiębiorcy z branży eventowej mieli brać udział w zmowach przetargowych oraz „bezprawnie wywierać wpływ na urzędników samorządowych, a także wręczać i obiecywać wręczenie korzyści majątkowych”.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Krajowej. Prokurator przedstawił trzem urzędnikom, w tym Zastępcy Prezydenta Lublina, zarzuty nadużycia funkcji, sprzedajności urzędniczej oraz zakłócenia przetargu. Przedsiębiorcy usłyszeli zarzuty przekupstwa i zakłócenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Wobec sześciu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz dozoru Policji, połączonego z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Dwóch urzędników, w tym Zastępca Prezydenta Lublina, zostało zawieszonych w czynnościach służbowych. Jeden z przedsiębiorców objęty został dodatkowo zakazem opuszczania terytorium Polski.