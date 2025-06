Prezenty dla nauczycieli na koniec roku pod znakiem zapytania. Jest komentarz ZNP

Spis treści

Zakończenie roku szkolnego 2025

Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, lecz - co ciekawe - tym razem uczniowie z klasą i nauczycielami pożegnają się wyjątkowo późno. Okazuje się bowiem, że rok szkolny 2025 kończy się dopiero 27 czerwca. Jeśli jesteście ciekawi, dlaczego termin zakończenia szkoły wypadł w tak odległym terminie, zachęcamy do sprawdzenia naszego wcześniejszego artykułu tutaj: Zakończenie roku szkolnego przesunięte! MEN wydał komunikat.

Koniec szkoły 2025. Co z prezentami dla nauczycieli?

W ostatnich dniach czerwca uczniowie i rodzice tradycyjnie szykują się do wręczenia upominków nauczycielom jako wyraz wdzięczności za trud, poświęcenie i miesiące wspólnej pracy. Od wielu lat małe upominki to już element zakończenia roku szkolnego.

Co ciekawe jednak, w tym roku nad wieloletnią tradycją pojawił się znak zapytania. W niektórych szkołach i przedszkolach da się zauważyć większą ostrożność, a rodzice nie są już pewni, co można wręczyć nauczycielowi, a co może zostać odebrane jako niestosowne. Głos w sprawie postanowił zabrać Związek Nauczycielstwa Polskiego, rozwiewając część pojawiających się wątpliwości.

Czy nauczyciel może przyjąć prezent na koniec roku?

Od 15 sierpnia 2024 r. obowiązują zasady mające chronić dzieci przed nadużyciami - zakaz przyjmowania pieniędzy i drogich upominków przez osoby pracujące z dziećmi, wprowadzony jako część ustawy "Kamilka". Jedynym wyjątkiem są kwiaty wręczane z okazji świąt czy uroczystości, ale reguły te dotyczą głównie placówek przedszkolnych. Czy więc w związku z zakończeniem roku szkolnego można podarować nauczycielom upominki? Portal Fakt.pl postanowił zapytać o tę kwestię prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Po pierwsze, żaden rodzic ani żadne dziecko nie daje nauczycielowi pieniędzy ani żadnych drogich prezentów. Poza tym to są kwestie ustalane w ramach statutowo działających organów w szkole, takich jak Rada Szkoły czy Rada Rodziców. Nie znam żadnych regulacji, także w Ministerstwie Sprawiedliwości, które łączyłyby tzw. ustawę Kamilkową z zakończeniem roku szkolnego [..] Jeżeli Rada Rodziców, Rada Szkoły lub inny przedstawicielski organ rodziców ustali formę podziękowania nauczycielom, to taką formę się realizuje. Najczęściej są to kwiaty – dla każdego nauczyciela, a czasem także dla pracowników administracji, obsługi czy pani ze świetlicy - mówił w rozmowie z Faktem Sławomir Broniarz.

Podsumowując, wręczanie kwiatów czy skromnych prezentów nie narusza prawa, a sposób podziękowania ustalany jest zgodnie z regulaminem i statutem szkoły.

