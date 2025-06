Poważny wypadek na S17. Bus wbił się pod ciężarówkę! Są poszkodowani

Lubelskie: Poważny wypadek na S17 w kierunku Warszawy

Do wypadku doszło około 3 w nocy na pasie ekspresówki wiodącym z Lublina w stronę Warszawy. Pomiędzy MOP Sarny, a węzłem Ryki Południe, na wysokości Sierskowoli bus wjechał w poruszającego się przed nim TIR-a z naczepą. Przód auta pasażerskiego został poważanie zniszczony. Na miejscu do rana trwała akcja ratunkowa. Na szczęście na ten moment nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. - Cztery osoby jadące busem trafiły do szpitali - informują policjanci.

- Zorganizowano objazd. Pojazdy na węźle Skrudki kierowane są na drogę wojewódzką W839 (dawana K17) i na węźle Ryki Południe wjeżdżają z powrotem na S17. Apelujemy o zachowanie ostrożności I wykonywanie poleceń służb - przekazali po godzinie 5:20 funkcjonariusze z Ryckiej Policji.

W aktualizacji komunikatu pojawiła się informacja o przywróceniu ruchu na trasie S17 w kierunku Warszawy. - Na pasie awaryjnym stoi oznaczony samochód ciężarowy - dodali policjanci.

Nasza redakcja przyłącza się do apeli służb. Jedźcie ostrożnie i zachowajcie maksymalny poziom koncentracji. Komunikaty z apelami o ostrożność dotyczą również pieszych i rowerzystów. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z wypadku na S17.

