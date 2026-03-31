Jakie sklepy są czynne w święta wielkanocne 2026?

Wielkanoc, czyli 5 kwietnia, oraz Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia 2026 roku, to dni ustawowo wolne od handlu. Oznacza to, że wszystkie duże sklepy, supermarkety i hipermarkety pozostaną wtedy zamknięte. Zrobienie awaryjnych zakupów będzie możliwe głównie na stacjach benzynowych lub w małych, osiedlowych sklepikach. Niektóre placówki franczyzowe, jak na przykład Żabka, mogą być otwarte, jeśli za ladą stanie ich właściciel. A jak wygląda sytuacja z godzinami otwarcia sklepów Auchan w tym okresie?

Auchan Wielka Sobota 4.04.2026: Do której czynny sklep?

Planując świąteczne zakupy w hipermarketach Auchan, trzeba pamiętać o zmienionym harmonogramie pracy. Najważniejszą informacją jest to, że sklepy tej sieci będą nieczynne przez dwa dni świąteczne. Wielka Sobota to ostatni dzwonek na uzupełnienie zapasów przed Wielkanocą. Tak prezentują się godziny otwarcia Auchan w święta wielkanocne 2026:

Wielka Sobota, 4 kwietnia 2026: sklepy otwarte maksymalnie do 14:00

sklepy otwarte maksymalnie do 14:00 Wielkanoc (Niedziela), 5 kwietnia 2026: sklepy nieczynne

sklepy nieczynne Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia 2026: sklepy nieczynne

Warto pamiętać, że podana godzina zamknięcia w Wielką Sobotę jest jedynie maksymalna, a wiele sklepów kończy pracę wcześniej niż o 14:00. Dokładne informacje dla konkretnej placówki najlepiej sprawdzić na stronie internetowej sieci Auchan.

Do tej godziny działał Auchan rok temu

W ubiegłym roku sklepy Auchan w Wielką Sobotę były czynne krócej – większość z nich zamykała się już o godzinie 13:00. To pokazuje, że w praktyce godziny otwarcia mogą być bardziej ograniczone niż ustawowy limit. Dlatego lepiej nie zostawiać zakupów na ostatnią chwilę – pozwoli to uniknąć kolejek i mieć pewność, że kupi się wszystko z listy.

